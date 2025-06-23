Altında sürpriz hareketlilik! Kimse beklemiyordu

Cuma günü 3.368 dolardan kapanan ons altın, haftanın ilk saatlerinde sınırlı bir değer kaybı yaşadı. Analistler, jeopolitik risklerin fiyatlamalara yansımasının zayıf kalmasında birkaç temel etkenin rol oynadığını belirtiyor. Özellikle İran'ın, petrol fiyatlarını daha da artıracak adımlardan şimdilik uzak duracağı yönündeki beklentiler, altına olan talebi zayıflatıyor.

PETROL ALTINI BASKILADI

Hürmüz Boğazı'nın kapatılma riskine karşı petrol fiyatlarında yaşanan son yükseliş, küresel ölçekte enflasyonist baskıları gündeme getirdi. Bu durum, merkez bankalarının faiz indiriminden kaçınabileceği beklentisini doğurdu. Altın gibi faizsiz varlıklar, yüksek faiz ortamlarında cazibesini kaybettiği için fiyatlarda gevşeme görüldü.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın 4.315-4.337 TL aralığında alınıp satılırken, çeyrek altın 7.102 TL'den satılıyor. Piyasa analistleri, ons altında 3.355-3.310 dolar aralığını destek seviyesi, 3.420 doları ise direnç seviyesi olarak takip ediyor. FED'in geçen hafta faizi sabit tutmasının ardından, bu yıl için yalnızca iki faiz indirimi sinyali vermesi de altının yukarı yönlü hareketini sınırlayan diğer önemli bir faktör.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

23 Haziran güncel altın fiyatları şöyle: