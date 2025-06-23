Altında sürpriz hareketlilik! Kimse beklemiyordu
ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısı sonrası artan jeopolitik gerilim, altın fiyatlarında beklenen yükselişi getirmedi. Analistler, İran'ın petrol fiyatlarını daha da artırabilecek adımlardan kaçınacağı beklentisinin, altına olan talebi zayıflattığını belirtiyor. Gram altın 23 Haziran 2025 sabahında 4.290 TL'den işlem görürken, ons altın 3.358 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.
Cuma günü 3.368 dolardan kapanan ons altın, haftanın ilk saatlerinde sınırlı bir değer kaybı yaşadı. Analistler, jeopolitik risklerin fiyatlamalara yansımasının zayıf kalmasında birkaç temel etkenin rol oynadığını belirtiyor. Özellikle İran'ın, petrol fiyatlarını daha da artıracak adımlardan şimdilik uzak duracağı yönündeki beklentiler, altına olan talebi zayıflatıyor.
PETROL ALTINI BASKILADI
Hürmüz Boğazı'nın kapatılma riskine karşı petrol fiyatlarında yaşanan son yükseliş, küresel ölçekte enflasyonist baskıları gündeme getirdi. Bu durum, merkez bankalarının faiz indiriminden kaçınabileceği beklentisini doğurdu. Altın gibi faizsiz varlıklar, yüksek faiz ortamlarında cazibesini kaybettiği için fiyatlarda gevşeme görüldü.
KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı'da gram altın 4.315-4.337 TL aralığında alınıp satılırken, çeyrek altın 7.102 TL'den satılıyor. Piyasa analistleri, ons altında 3.355-3.310 dolar aralığını destek seviyesi, 3.420 doları ise direnç seviyesi olarak takip ediyor. FED'in geçen hafta faizi sabit tutmasının ardından, bu yıl için yalnızca iki faiz indirimi sinyali vermesi de altının yukarı yönlü hareketini sınırlayan diğer önemli bir faktör.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
23 Haziran güncel altın fiyatları şöyle:
- Gram altın 4.290,79 TL
- Çeyrek altın 7.095,00 TL
- Yarım altın 14.191,00 TL
- Tam altın 28.289,48 TL
- Cumhuriyet altını 28.251,00 TL
- Gremse altın 70.940,66 TL
- ONS altın 3.358,08 dolar