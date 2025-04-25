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Altında sert düşüş başladı

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Son dönemlerde yatırımcıların gözdesi olan altın, rekor fiyatların ardından büyük düşüş yaşıyor. Küresel ticaret savaşında yumuşama sinyalleriyle güvenli limana olan talebin azalması sonucu gram altın 4 bin 129 liraya ons altın da 3 bin 349 dolara geriledi.

Altın fiyatlarında ons bazında yıllık hedefler bu ay itibariyle ulaşılır oldu. Küresel ticarette karşılıklı tarifelerin etkisiyle ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Powell'ı görevden alma tehdidi eklenince fiyatlar tarihi zirve yaptı. Ancak Çin'e karşı tarifelerin yumuşatılabileceği sinyali ile Fed Başkanı'nın görevinde devam edeceğinin bildirilmesi küresel risklerde kısmi gerilemeye sebep oldu.

Bu gelişmeler ve açıklamalar, güvenli limana olan talebi azaltırken zirve noktadan gelen kar satışlarının etkisiyle fiyatlarda sert düşüş başladı. İşte güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 4129 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4097 lira, en yüksek de 4165 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4103 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da altın 4145 liradan alınırken 4201 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3349 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3316 dolar, en yüksek de 3370 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3321 dolardan işlem geçiyor.

Altında sert düşüş başladı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlp AY:

bu nasıl sert düşüş vergisi yok algı yok

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