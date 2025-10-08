Altında psikolojik eşik aşıldı! Rekor üstüne rekor

Haberler

Altın fiyatlarında yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Ons altın tarihte ilk kez 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Gram altın ise 5 bin 413 lira seviyesiyle rekor kırdı.

Küresel piyasalarda güvenli liman talebi artarken ons altın tarihinde ilk kez 4.000 dolar seviyesini aştı. ABD ekonomisine dair endişeler ve hükümetin kapanma riski, altının yükselişini hızlandıran başlıca etkenler arasında yer aldı.

YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 50'Yİ AŞAN ARTIŞ

2025 yılı boyunca altın fiyatları yüzde 50'nin üzerinde değer kazandı. ABD'nin mali istikrarına dair belirsizlikler, küresel ticaret gerilimleri, Fed'in bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve jeopolitik riskler, yatırımcıların altına yönelmesine neden oldu.

Merkez bankalarının güçlü alımları da bu trendi destekledi. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin rezerv çeşitlendirme politikaları, altına olan talebi rekor seviyelere taşıdı.

ETF'LERE REKOR GİRİŞ

Fed'in faiz indirim sürecine başlamasıyla birlikte faiz getirisi olmayan altın, yatırımcılar için yeniden cazip hale geldi. Eylül ayında, altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) son üç yılın en büyük aylık girişi gerçekleşti.

Saxo Capital Markets analisti Charu Chanana, "Altının 4 bin doları aşması sadece korkuyla değil, yeniden pozisyonlanmayla ilgili" ifadelerini kullanırken, UBS analisti Giovanni Staunovo da yüksek fiyatlara rağmen talebin artmasının yükselişi hızlandırdığını belirtti.

8 EKİM ALTIN FİYATLARI

Ons altın : Güne 3.985 dolar seviyesinden başladı, gün içinde 4.037 dolar ile rekor kırdı. Şu sıralar 3.985 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın : Güne 5.341 TL seviyesinden başladı, gün içinde 5.413 TL'ye kadar yükseldi. Şu anda 5.402 TL civarında alıcı buluyor.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Ekonomi
500
