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Altında fiyatlarında tarihi rakamlara ramak kaldı

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Altın fiyatları haftanın beşinci işlem gününde hafif primli seyrediyor. Fed tutanaklarının yayımlanmasının ardından ivmelenen fiyatlar, tarihi zirve olan 2 bin 787 dolar düzeyine çok yaklaştı.

Küresel piyasalarda altın fiyatları bu hafta güç kazandı. ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı düşüş gösterdi. Fed yetkilileri enflasyon tarafında risklerin olduğunu duyurdu. Altın fiyatları tarihi yüksek seviyeye yaklaştı. ABD'den gelen veriler altını destekliyor.

BELİRSİZLİK FİYATLARI ZİRVEYE TAŞIYOR

Veriler ve açıklamalar arasında kalan altın fiyatları yükselişe geçti. Bir süredir durgun seyreden altın bu hafta güçlü alımlarla karşılaştı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2669 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2668 dolar, en yüksek de 2676 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2675 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3032 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3031 lira, en yüksek de 3047 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3046 liradan alıcı buluyor. Gram altın 30 Kasım 2024 tarihinde 3076 lirayla tarihi yüksek seviyesini görmüştü.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3038 liradan alınırken 3081 liradan satılıyor.

Altında fiyatlarında tarihi rakamlara ramak kaldı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAGA:

emin misin? aylardır aynı seviyede.

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