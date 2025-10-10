Altında düzeltme hareketi, 4 bin dolar sınırından geri çekildi

Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sinyalleriyle altın fiyatları haftanın başında zirveye tırmanmıştı. Üst üste sekizinci haftalık kazancına doğru ilerleyen altın fiyatları bugün hafif gerileme gösterdi. Hızlı yükselişin düzeltmesi olarak algılanan düşüş, bugün yataya yakın seviyelerde işlem görülmesine neden oldu.

İsrail ve Hamas arasında ateşkes planının ilk aşamasında uzlaşma sağlandığı haberinin ardından, yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altından kâr satışlarına yöneldi. Bu gelişme, külçe altının 4 bin dolar seviyesinden geri çekilmesine yol açtı.

ONS ALTIN 4 BİN DOLAR SINIRINDAN GERİ ÇEKİLDİ

Altın, ons başına 4 bin doların altına geriledi. Altın fiyatları, Çarşamba günü ons başına 4.059 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra dört günlük hızlı bir yükseliş serisini tamamlamıştı.

KAPALIÇARŞI'DA "DEVRE KESİCİ"

Dün borsada yaşanan devre kesme sürecine benzer bir durum Kapalıçarşı'da da görüldü. Dün gün boyunca altın fiyatları sürekli yukarı yönlü hareket etmiş, talebin yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı'da 51 yıl sonra ilk kez altın satışları geçici olarak durdurulmuştu. Yaklaşık 1 saatlik aranın ardından piyasa yeniden dengelenmiş ve satışlar kademeli olarak başlamıştı.

Kapalıçarşı'da gram altın 5568 liradan alınırken 5649 liradan satılıyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 3.980 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3.947 dolar, en yüksek de 3.994 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3.975 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5.339 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5.307 lira, en yüksek de 5.371 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5.333 liradan alıcı buluyor.