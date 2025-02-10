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Altında beklenen rekor gerçekleşti

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ABD'nin ticaret savaşlarını başlatmasıyla birlikte altın fiyatları uzun soluklu ralliye başladı. Hemen her gün rekor kıran altın bugün de yükselişle açıldı ve rekor kırdı. Gram altın 3339 liraya yükseldi.

Altın fiyatları son atakla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Gram altın 3339 liraya yükseldi. Ons altın da 2882 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasını bekliyormuş. Trump'la birlikte ticaret savaşlarının başlaması, jeopolitik gelişmelerin yaşanması para piyasaları üzerinde etkili oldu. Değerli metal altın hemen her gün rekor kırmaya başladı. Dolar güç kazanırken ABD Merkez Bankası Fed faiz tarafında düşüşleri yavaşlattı.

Yüksek faiz, yüksek enflasyon döneminde rekor kırmaya devam eden altın için güvenli liman yakıştırması devam ediyor ve yükselişin süreceği uzmanlar tarafından öngörülüyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın güne 3308 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3304 lira, en yüksek de 3339 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3328 liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2859 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2855 dolar, en yüksek de 2876 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2873 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3354 liradan alınırken 3388 liradan satılıyor.

Altında beklenen rekor gerçekleşti
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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