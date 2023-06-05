Altın Yükselişle Başladı

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.321 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 1.313 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.321 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.170 lira, Cumhuriyet altını da 8.790 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.942 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) gelecek hafta yapılacak toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesine karşın borç limiti krizinin çözüme ulaşmasının ardından yükselen tahvil faizlerinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta yüzde 78 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini dün Nureddin Nebati'den devralan Mehmet Şimşek, "Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı yükseltmektir. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır." dedi. Konuya ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile birlikte Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.900 doların destek, 1.970 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 0,04 ve yıllık bazda yüzde 39,59 artışla beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.