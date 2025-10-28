Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın fiyatlarında son haftaların en sert geri çekilmesi yaşandı. Küresel piyasalarda ons altın 3 bin 965 dolara kadar gerileyerek 18 günün en düşük seviyesini test etti. ABD-Çin hattındaki ticaret görüşmelerinden gelen olumlu sinyaller, yatırımcıların güvenli liman talebini azaltırken, altın fiyatları kritik 3 bin 985 dolar desteğinin altına sarktı.

GRAM ALTINDA DA GERİ ÇEKİLME

Sabah saatlerinde kısa süreli toparlanma sinyali veren gram altın, günün ilk işlemlerinde yüzde 0,2 düşüşle 5 bin 346 lirayı gördü, ardından 5 bin 358 lira civarında dengelendi. Analistler, ons altında yaşanan düşüşün gram fiyatlarını da baskıladığını belirtiyor. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Uzun süredir beklemede kalan yatırımcılar mevcut seviyelerde alım yapmaya başladı. Doların son dönemdeki zayıflığı da altına bir miktar destek sağlıyor." ifadelerini kullandı.

DOLAR ZAYIF, ALTIN İÇİN DESTEK SINIRLI

Dolar endeksi, rakip para birimleri karşısında yüzde 0,1 gerileyerek altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale gelmesine yol açtı. Ancak uzmanlara göre, doların zayıflığı altındaki satış baskısını sadece sınırlı ölçüde hafifletiyor.

ABD-ÇİN GÖRÜŞMELERİ PİYASAYI ŞEKİLLENDİRİYOR

Hafta sonunda ABD ve Çin'in üst düzey ekonomi yetkililerinin ticaret anlaşmasının çerçevesi üzerinde uzlaşması, piyasalarda risk iştahını artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu kapsamında yaptığı açıklamada, "Çin ile anlaşmaya varılabilir" dedi. Waterer, bu gelişmenin altın piyasası için iki yönlü etki yaratabileceğini belirterek, "Trump ve Xi görüşmesinden olumlu bir sonuç çıkarsa, bu durum altın için kısa vadede karşı rüzgar oluşturabilir. Ancak Fed'in faiz indirimi beklentisi bu etkiyi sınırlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

GÖZLER FED TOPLANTISINDA

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) yarın sona erecek toplantısında faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklanmış durumda. Aynı hafta içinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

DİĞER METALLERDE DE KAYIPLAR

Altındaki düşüş diğer değerli metalleri de etkiledi. Spot gümüş yüzde 0,3 azalarak 46,74 dolara, platin yüzde 1,2 kayıpla 1.571,85 dolara, paladyum ise yüzde 0,8 gerileyerek 1.391,15 dolara indi. Uzmanlara göre, ons altının 4 bin doların altına kalıcı olarak inmesi halinde satış baskısı derinleşebilir, ancak Fed'in faiz kararının bu gidişatı kısa vadede değiştirme potansiyeli bulunuyor.