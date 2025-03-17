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Altın yatırımcıları yeni rekor için gün sayıyor

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Altın yatırımcıları, son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve dünya genelindeki belirsizlikler nedeniyle altın fiyatlarında yaşanacak olası yeni bir rekor artışı bekliyor. Altın piyasası, geçen hafta 3 bin doların üzerini ilk kez gören ons altın fiyatıyla hareketlendi. Yatırımcılar 3 bin dolar üstündeki yeni yolculuk beklentisinde.

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü bir yatırım aracı olan altın, bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçen haftayı 3 bin dolarlık rekor tazeleyen ons altın için bu hafta da yeni rekor beklentisi olabileceği ihtimaline karşılık yatırımcılar bekleyiş içinde. Haftanın ilk gününde ons altın 2 bin 988 liradan işlem görürken, gram altın 3 bin 521 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3516 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3516 lira, en yüksek de 3529 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3521 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3528 liradan alınırken 3564 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 2984 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2983 dolar, en yüksek de 2994 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2988 dolardan işlem görüyor.

Not: Bu haber içeriği yatırım tavsiyesi değildir.

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Altın yatırımcıları yeni rekor için gün sayıyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATMA KURUMLU:

tabi rekor üstüne rekor kırın bekleyin dört gözle....artık kimse maaşından artırıp gram dahi yapamıyor...nasıl düğün yapılacak .nasıl altın borcu ödenecek ülkenin patronuna sorsan uçuyoruz....ama uçan sadece beyinlerimiz...öyle bi uçtukikafamız toplamak mümkün değil artık

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