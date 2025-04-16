Altın ve Pırlanta Takılarda Piercing Trendine Geçiş

Altın ve pırlanta takılarda yeni trendler

İSTANBUL - Geleneksel küpe, kolye, bileklik gibi takılara alternatif olan altın ve pırlanta piercingler takı dünyasında yeni bir trend olarak dikkat çekiyor.

Altın fiyatlarındaki yükseliş alıcıların daha minimalist takılara talep göstermesine neden oldu. Geleneksel altın ve pırlanta takılara alternatif olarak aynı materyallerden yapılmış piercingler talep görmeye başladı. Özellikle hem günlük hayatta hem de özek günlerde tercih edilen piercing tasarımlar son dönemde trend haline geldi.

Altın ve pırlantanın piercing tasarımlarında yer almasıyla birlikte, bu takılar sadece aksesuar değil, mücevher olarak da konumlandı. Geleneksel takılara alternatif olan modeller, moda dünyasında yerini aldı. Daha uygun fiyatlara da alınabilen bu takılar farklı gelir gruplarının da ilgisini çekiyor.

Piercing kategorisinin dünyada yükselen trendlerden olduğunu ifade eden altın ve mücevher sektörü temsilcisi Ceren Bengi, "Yeni koleksiyonlar yapmaya başladık. Takıların ulaşılabilir fiyatlarda olması gerekiyor. Piercingler 2 bin liraya da satın alınabiliyor, 400 bin liraya da alınabiliyor. Bu yeni trend takılar her yaşa hitap ediyor. Altın ve pırlanta gibi materyallerden imal edilebiliyor" dedi.

Piercinglere talep artışı son dönemde arttığını da belirten Bengi, "Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle insanlar artık daha minimal takıları tercih ediyor. Daha minimal ve günlük yaşam tarzına uygun takılar yapmaya çalışıyoruz. Modern kadınların da çok rahat ulaşabildiği günlük takılar yapmaya çalışıyoruz. Artan taleple birlikte piercingler her eve girmeye başladı" şeklinde konuştu.