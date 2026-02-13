Haberler

Altın ve Gümüşte Satış Baskısı: Değer Kaybı ve Dalgalar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'den gelen güçlü istihdam verileri altın ve gümüşte ciddi satış baskısına neden oldu, değer kaybetti. Spot altın, 5 000 dolar seviyesinin altına geriledikten sonra yeniden yükseliş kaydetti.

ABD'den gelen güçlü istihdam verilerinin faiz indirim beklentilerini zayıflatmasıyla altın ve gümüş önceki seansta ciddi satış baskısıyla değer kaybetti. Spot altın, kritik 5 000 dolar seviyesinin altına geriledikten sonra yeniden yükseliş kaydederek yaklaşık 4 967 dolara çıktı; Nisan vadeli altın kontratları da değer kazanarak 4 985 dolar civarında işlem gördü. Bu hareketler, piyasadaki kırılganlığın sürdüğüne işaret ediyor.

GRAM ALTINDA DALGALI SEYİR

Uluslararası fiyatlardaki düşüşe karşın, gram altın Türk Lirası cinsinden değer kaybettikten sonra toparlanarak yeniden 7 000 TL sınırını aştı. Önceki günlerde 6 800 TL'ye kadar gerileyen gram altın bu sabah alıcı buldu.

GÜMÜŞ VE DİĞER DEĞERLİ METALLERDE REAKSİYON

Gümüş piyasasında çarşamba günü yaşanan yaklaşık yüzde 11'lik sert düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla fiyat yaklaşık yüzde 2,1 artışla 76,76 dolara çıktı. Platin ve paladyum gibi diğer değerli metaller de gün içinde artış sergiledi.

PİYASA DYNAMİĞİ VE BEKLENTİLER

Analistler, ABD tarafındaki ekonomik verilerin merkez bankası faiz politikası beklentilerini şekillendirmesinin değerli metallere yön verdiğini belirtiyor. Doların güçlenmesi ve faiz beklentilerindeki belirsizlikler, altın ve gümüş fiyatlarındaki oynaklığı artırıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Oscar Cardozo, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için Türkiye'ye geldi! Elindeki bastona dikkat

Milyonların beklediği dev maç için elinde bastonla Türkiye'ye geldi
Asensio'yu sevindiren gelişme! Yıllardır beklediği haber geldi

Yıllardır beklediği haber geldi
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık
Kim der ki 56 yaşında? Jennifer Lopez genç kızlara taş çıkarttı

Kim der ki 56 yaşında? Genç kızlara adeta taş çıkarttı
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş

Kritik baraj yıkıldı, altın ve gümüş fiyatları çakıldı