Yatırımcı rehberi
Kapalıçarşı'da altın fiyatları haftalık bazda düşüş gösterirken, ABD Doları yükseldi. Külçe altın yüzde 2,58, Cumhuriyet altını yüzde 2,56 değer kaybetti. Dolar ise yüzde 0,39 artışla 46,0840 TL oldu. Yılbaşından bu yana en yüksek artış külçe altında görüldü.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
(Sürecek)
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2025 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2025 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|6.002,00
|6.640,00
|6.469,00
|-2,58
|7,78
|Cumhuriyet
|40.464,00
|44.738,00
|43.592,00
|-2,56
|7,73
|ABD Doları
|42,8090
|45,9060
|46,0840
|0,39
|7,65
|Avro
|50,2320
|53,4470
|53,3680
|-0,15
|6,24
|İngiliz Sterlini
|57,8850
|61,8820
|61,8050
|-0,12
|6,77
|İsviçre Frangı
|54,2890
|58,5530
|58,1370
|-0,71
|7,09
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt