Yatırımcı rehberi
Kapalıçarşı'da külçe altın haftalık %2,45 düşüşle 6.053 TL, Cumhuriyet altını %1,90 düşüşle 39.819 TL oldu. Dolar 46,987 TL, euro 53,695 TL'den işlem görürken yıl sonuna göre en çok artış dolarda (%9,76) ve sterlinde (%8,90) yaşandı.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
(Sürecek)
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2025 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2025 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|6.002,00
|6.205,00
|6.053
|-2,45
|0,85
|Cumhuriyet
|40.464,00
|40.590,00
|39.819
|-1,90
|-1,59
|ABD Doları
|42,8090
|46,9860
|46,9870
|0,00
|9,76
|Avro
|50,2320
|53,6940
|53,6950
|0,00
|6,89
|İngiliz Sterlini
|57,8850
|63,0260
|63,0360
|0,02
|8,90
|İsviçre Frangı
|54,2890
|58,1880
|58,1980
|0,02
|7,20
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt