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Yatırımcı rehberi

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Kapalıçarşı'da işlem gören külçe altın, Cumhuriyet altını, ABD doları, avro, sterlin ve İsviçre frangının haftalık ve 2025 sonuna göre değişim oranları açıklandı. Dolar haftalık bazda yükselirken altın ve diğer para birimleri düşüş gösterdi.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2025 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın6.002,006.232,286.198,00-0,553,27
Cumhuriyet40.464,0042.006,0041.776,60-0,553,24
ABD Doları42,809046,265046,44500,398,49
Avro50,232053,574053,2770-0,556,06
İngiliz Sterlini57,885062,062061,4490-0,996,16
İsviçre Frangı54,289058,088057,5650-0,906,03
(Sürecek)

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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