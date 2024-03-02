Altın ve dolar kazandı, BIST 100 endeksi kaybetti

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,96 kaybederek 9.097,15 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 9.062,36, en yüksek 9.450,48 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,66 kayıpla 8.552,16 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,85 artışla 15.039,19 puan, Mali Endeksi yüzde 3,21 azalışla 9.651,92 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,44 düşüşle 14.409,35 puan oldu.

Borusan Yatırım ve Pazarlama en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,48 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Borusan Yatırım ve Pazarlama'yı yüzde 23,68 ile Bera Teknoloji, yüzde 19,25 ile Konya Çimento izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,44 ile Vestel Elektronik, yüzde 11,93 ile Yeo Teknoloji Enerji ve 10,57 ile Akçansa Çimento şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 419 milyar 944 milyon lirayla Koç Holding, 383 milyar 295 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 355 milyar 717 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 2,27 kazançla 2.073 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,26 artışla 13 bin 931 liraya yükseldi.

Doların fiyatı yüzde 1,49 artışla 31,5560 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,61 yükselişle 33,9100 lira oldu.

Geçen hafta 39,5700 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,30 artarak 39,6890 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,08 düşüşle 35,4800 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)