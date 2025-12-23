Altın rekor kırarken İslam Memiş kötü haberi verdi

Altın piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Ons altın, yıl başından bu yana yüzde 71 oranında değer kazanırken, piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026 yılında iki faiz indirimi yapacağı beklentisi fiyatlamalara yansımaya devam ediyor. Düşük faiz ortamı, faiz getirisi olmayan değerli metallere olan talebi artırıyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altındaki yükselişte jeopolitik gelişmeler belirleyici oluyor. ABD'nin Venezuela'ya yönelik petrol ablukasını genişletmesi ve Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'nın "gölge filosuna" ait bir petrol tankerini hedef alması, piyasalarda risk algısını yükseltti. Merkez bankalarının güçlü altın alımları ve altına dayalı ETF'lere artan girişler de fiyatları yukarı taşıyan unsurlar arasında yer aldı.

46 YILLIK TARİHİ ZİRVE

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CNNTÜRK'te yaptığı değerlendirmede altının 1979'dan bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştığını belirtti. Memiş, "1979 yılından bu yana bu ölçekte bir yükseliş yaşanmadı. 46 yıllık tarihi zirveden bahsediyoruz. Altın puslu havaları sever; savaş, ekonomik kriz ve enflasyon dönemlerinde her zaman güvenli liman olur" dedi.

"ALTININ YÜKSELMESİ İYİ HABER DEĞİL"

Altındaki yükselişin felaket habercisi olup olmadığına ilişkin değerlendirmede bulunan Memiş, "Altının yükselmesi savaş demektir, enflasyon demektir, bir şeylerin yolunda gitmediği anlamına gelir. Bugün yatırımcıyı kısmen koruyabilir ama çok da sevinecek bir tablo yok. Bu durum, dünyada belirsizliğin arttığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKALARI ALTIN STOKLUYOR

Savaş ihtimali durumunda altının değerinin konuşulmayacağını vurgulayan Memiş, belirsizlik ortamında merkez bankalarının da yön bulmakta zorlandığını söyledi. Memiş, "2025 yılında dünyadaki merkez bankaları yoğun şekilde altın stokladı. Bu, bir anlamda savaş hazırlığı olarak da okunabilir" değerlendirmesinde bulundu.