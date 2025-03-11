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Altın için çöküş senaryosu konuşulmaya başlandı

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Son dönemde sık sık rekorlarla adından söz ettiren altın için şimdi çöküş senaryosu konuşuluyor. Ticaret savaşlarından geri adım atmayan ABD Başkanı Donald Trump'ın bu adımlarının enflasyonu tetikleyeceği yorumları bir nebze doğrulanınca altın yatay seyretti. Kıymetli maden için şimdi çöküş senaryosu konuşuluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, BAŞKAN OLMADAN ÖNCE SÖZ VERDİĞİ GİBİ iktidara gelir gelmez yabancı ülkelere ek gümrük vergileri getirdi. Çin ve Avrupa ülkeleriyle birlikte Kanada'nın da dahil edildiği yeni uygulama ABD ekonomisi için de tedirginliğe neden oluyor. Trump'ın dün verdiği bir röportajda ilk defa bu gerçeği reddetmemesi, yeni gümrük tarifelerin enflasyonu azdırmakla birlikte ekonomiyi durgunluğa itebileceğini kabul etmesi piyasalarda tedirginlik havasına neden oldu.

TRUMP EK VERGİLERİ SAVUNMAYA DEVAM EDİYOR

Trump, "Şu anda bir geçiş dönemi var çünkü yaptığımız şey çok büyük. Amerika'ya zenginliği geri getiriyoruz. Bu, çok önemli bir şey. Her zaman biraz zaman alan dönemler vardır." dedi. Tarifelerin enflasyonu körükleyip körüklemeyeceğine ilişkin ise Trump, enflasyonu etkileyebileceğini ancak faiz oranlarının da düştüğünü vurguladı.

ALTIN FİYATLARI GÖZÜNÜ ABD'DEN GELECEK YENİ AÇIKLAMALARA ÇEVİRDİ

Güvenli liman altın yatırımcısı Trump'ın açıklamalarıyla tedirgin oldu. Amerikan borsalarında sert satışlar düşüşe neden olurken, geçen hafta rekor seviyelere ulaşan euro dolar karşısındaki güçlü konumunu koruyor. Uzmanlar, doların baskı altında kalmasının altın fiyatlarını yukarıya taşıyabileceğini ancak belirsizliklerin bunu engellediğini bildirdi. Amerikan medyasında çıkan kimi yorumlarda ise yükselebilecek doların güvenli liman altına olan talebi zayıflatabileceği ve bunun da altın fiyatlarında çöküş senaryosunu hazırlayabileceği öne sürüldü.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3395 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3387 lira, en yüksek de 3411 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3406 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3434 liradan alınırken 3478 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 2888 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2880 dolar, en yüksek de 2900 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2896 dolardan işlem geçiyor.

NOT: Bu haber içeriği yatırım tavsiyesi değildir.

Altın için çöküş senaryosu konuşulmaya başlandı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

altına madik atacak adam anasından doğmadı altın mehter takımı gibidir iki ileri bir geri gider uzun vadede hiç kaybettirmeyen rant kumar risk peşinde koşmayan küçük yatırımcı için yeryüzünde en güvenli yatırım aracı altındır gerisi fasa fiso

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