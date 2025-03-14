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Altın, haftanın son gününe rekor fiyatla başladı

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Altın fiyatları, ticaret savaşları ve ABD'de resesyon endişesinin etkisiyle haftanın son işlem gününe rekor bir seviye ile başladı. Külçe altın ons başına 2 bin 990,21 dolara çıkarak, Perşembe ve Cuma günü erken saatlerde kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyelerini geride bıraktı.

Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın sert gümrük tarifesi politikası ve zayıf enflasyon raporunun ABD büyüme görünümüne ilişkin endişeleri artırmasıyla rekor kırdı.

Güvenli liman altın küresel gelişmelerin etkisiyle dün başlayan yükselişine bugün de devam ediyor. Tüm zamanların en yüksek seviyeleri ardı ardına yenileniyor.

İşte güncel altın fiyatları;

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3518 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3517 lira, en yüksek de 3536 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3524 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3527 liradan alınırken 3570 liradan satılıyor.

ONS ALTIN İLK KEZ 2990,21'E ULAŞTI

Ons altın güne 2988 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2981 dolar, en yüksek de 2993 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2992 dolardan işlem görüyor.

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Altın, haftanın son gününe rekor fiyatla başladı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıcorci:

iki külçe altınım var, iyi iyi

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