Altın güne yükselişe başladı! İşte güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Altın fiyatları 7 Ağustos 2025 sabahına yükselişle başladı. Gram altın 4.417 TL seviyesini aşarken, diğer altın türlerinde de benzer oranlarda artış gözlendi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Güne yüzde 0,33 artışla başlayan gram altın, 4.417 TL alış ve 4.417,51 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 22 ayar bilezik fiyatı ise 4.018,07 TL alış ve 4.041,04 TL satış seviyesine çıktı.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da hafif yükselişle 3.375 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altında günlük artış yüzde 0,18 olarak kaydedildi.

Küçük yatırımcının yakından takip ettiği çeyrek altın, 7.187 TL alış ve 7.248 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor. Yarım altın 14.375 TL'den alınırken, satış fiyatı 14.496 TL oldu. Tam altın ise 28.236 TL alış, 28.793 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Cumhuriyet altını da 28.662 TL'den alınıp 28.859 TL'den satılıyor.

Güncel verilere göre altın fiyatlarında genel olarak yüzde 0,29'a varan bir yükseliş söz konusu. Uzmanlar, ons altındaki dalgalanmanın iç piyasaya yansımasının süreceğini belirtiyor.