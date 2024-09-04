Üye Girişi
Haberler

Altın güne nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar...

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz iki gün düşüş performansı sergileyen altın, 4 Eylül gününe yükseliş ile başladı. Altın yatırımcıları, alım-satım yapacak vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Yatırımcılar günün ilk saatlerinden itibaren 'Gram altın, ons altın ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor.

İşte güncel altın fiyatları...

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın fiyatları:

Gram altın alış: 2.727,25

Gram altın satış: 2.727,63

Çeyrek altın fiyatları:

Çeyrek altın alış: 4.520,00

Çeyrek altın satış: 4.614,00

Yarım altın fiyatları:

Yarım altın alış: 9.069,00

Yarım altın satış: 9.219,00

Tam altın fiyatları:

Tam altın alış: 18.109,00

Tam altın satış: 18.381,00

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Yarım Altın Ekonomi Finans Eylül

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

 Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

 Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi

Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi
Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde

Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri... Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI! Galler- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? 4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI Gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım tam altın kaç TL? Aybüke öğretmen olayı nedir? Şehit Aybüke öğretmen ne zaman öldürüldü? Şenay Aybüke Yalçın kimdir? SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 4 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! GELİNİM MUTFAKTA 4 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok?
title