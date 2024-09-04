Altın güne nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar...

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Yatırımcılar günün ilk saatlerinden itibaren 'Gram altın, ons altın ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor.

İşte güncel altın fiyatları...

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın fiyatları:

Gram altın alış: 2.727,25

Gram altın satış: 2.727,63

Çeyrek altın fiyatları:

Çeyrek altın alış: 4.520,00

Çeyrek altın satış: 4.614,00

Yarım altın fiyatları:

Yarım altın alış: 9.069,00

Yarım altın satış: 9.219,00

Tam altın fiyatları:

Tam altın alış: 18.109,00

Tam altın satış: 18.381,00