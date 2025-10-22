Altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Milleti soyacaklar

Geçtiğimiz günlerde 6 bin TL sınırına yaklaşan gram altın, 5.450 lira seviyelerine kadar geriledi. Hızlı yükselişin ardından gelen sert düşüş yatırımcılarda endişe yaratırken, ekonomist İslam Memiş, konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"HERKESİ SOYANA KADAR DEVAM EDECEKLER"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yıl sonuna kadar manipülasyon ile soyacaklar" diyen Memiş, "Yarın sert yükseliş, sonra sert düşüş. Herkesi soyana kadar devam edecekler" ifadelerine yer verdi. Uzman isim, bu hareketlerin küresel piyasa aktörlerinin yönlendirmesiyle gerçekleştiğini ima ederek, fiyatların bilinçli şekilde yukarı çekilip ani satışlarla aşağı bastırıldığını belirtti.

"SİZ NE YAPACAĞINIZI ÖĞRENDİNİZ"

Kısa vadede sert hareketlerin yaşanabileceğini söyleyen İslam Memiş, yatırımcılara uzun vadeli stratejiden şaşmamaları yönünde mesaj verdi: "Siz bu zamana kadar ne yapacağınızı öğrendiniz." Memiş'in bu sözleri, altın yatırımcıları tarafından "paniğe kapılmayın, sabırlı olun" çağrısı olarak yorumlandı.

YATIRIMCILARDA TEDİRGİNLİK ARTTI

Memiş'in açıklamaları, özellikle son haftalarda dalgalı seyreden altın piyasasında işlem yapan yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine neden oldu. Analistler ise yıl sonuna kadar fiyatlarda oynaklığın sürebileceğini öngörüyor.