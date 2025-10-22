Haberler

Altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Milleti soyacaklar

Altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Milleti soyacaklar
Güncelleme:
Ekonomist İslam Memiş, gram altının sert dalgalanmalarına dikkat çekerek yıl sonuna kadar manipülasyonun süreceğini söyledi. "Yarın sert yükseliş, sonra sert düşüş; herkesi soyana kadar devam edecekler" diyen Memiş, yatırımcılara panik yapmadan uzun vadeli düşünme çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde 6 bin TL sınırına yaklaşan gram altın, 5.450 lira seviyelerine kadar geriledi. Hızlı yükselişin ardından gelen sert düşüş yatırımcılarda endişe yaratırken, ekonomist İslam Memiş, konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"HERKESİ SOYANA KADAR DEVAM EDECEKLER"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yıl sonuna kadar manipülasyon ile soyacaklar" diyen Memiş, "Yarın sert yükseliş, sonra sert düşüş. Herkesi soyana kadar devam edecekler" ifadelerine yer verdi. Uzman isim, bu hareketlerin küresel piyasa aktörlerinin yönlendirmesiyle gerçekleştiğini ima ederek, fiyatların bilinçli şekilde yukarı çekilip ani satışlarla aşağı bastırıldığını belirtti.

"SİZ NE YAPACAĞINIZI ÖĞRENDİNİZ"

Kısa vadede sert hareketlerin yaşanabileceğini söyleyen İslam Memiş, yatırımcılara uzun vadeli stratejiden şaşmamaları yönünde mesaj verdi: "Siz bu zamana kadar ne yapacağınızı öğrendiniz." Memiş'in bu sözleri, altın yatırımcıları tarafından "paniğe kapılmayın, sabırlı olun" çağrısı olarak yorumlandı.

YATIRIMCILARDA TEDİRGİNLİK ARTTI

Memiş'in açıklamaları, özellikle son haftalarda dalgalı seyreden altın piyasasında işlem yapan yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine neden oldu. Analistler ise yıl sonuna kadar fiyatlarda oynaklığın sürebileceğini öngörüyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumları_MUSTAFA _:

ALTIN 900 TL İKENDE DÜŞECEK DEMİŞTİ ŞUAN 6000 TL. MİLLETİ PANİK YAPTIRMAYIN BIRAKIN BU İŞLERİ SİZE NE MİLLEYTİN ALTININDAN

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Aslan:

2028 kadar, Donalt Trump olduğu sürece altın almaya devam.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

KİM SOYACAK SAKIN BUNU ORTAYA ATANLAR OLMASIN

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
