Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Küresel ticaret savaşlarında ABD ile Çin'in karşılıklı olarak gümrük tarifelerini düşürmesi, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes ihtimali güvenli liman altına olan talebi düşürdü.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ ALTINI AŞAĞI ÇEKTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Nisan ayında açıkladığı yüksek oranlı gümrük tarifeleri, Çin ile başlayan müzakereler sonucunda yeniden şekillendi. Tarafların anlaşmasıyla, ABD'nin Çin'e uyguladığı vergiler %145'ten %30'a, Çin'in ABD'ye uyguladığı vergiler ise %125'ten %10'a çekildi. Bu geçici düzenlemenin 90 gün süreyle geçerli olacağı bildirildi.

Trump'ın 90 gün sonunda kalıcı bir anlaşmaya varılabileceği yönündeki açıklamaları, piyasalar tarafından iyimser bir adım olarak algılandı. Bu durum, jeopolitik risklerin azalmasına bağlı olarak altının güvenli liman niteliğine olan talebin düşmesine neden oldu.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Son gelişmeler ışığında ons altın 3135 dolara kadar gerilemenin ardından yüzde 1,1 kayıpla 3140 dolardan işlem görüyor. 3909 TL seviyesine kadar inen gram altın isebu sabah 08:30 itibariyle 3912 TL'ye kadar geriledi.