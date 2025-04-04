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Altın fiyatlarında ivme tersine işliyor

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2025'te 20 kez üst üste rekor kıran güvenli liman altında bu kez ibre tersine döndü. Ticaret savaşlarındaki son kararla birlikte rekor tazeleyen sarı maden, ardından yaşadığı düşüşle 3 bin 100 dolara kadar geriledi. Gram altın fiyatları 3 bin 800 liranın altını gördü.

Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve artışlar, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Zira yeni yılda rekor fiyatlarla sürekli gündemdeki yerini koruyan altında zirvenin ardından düşüş başladı. Artık ticaret savaşlarında yeni vergilerin de belli olmasıyla altın fiyatları risk algısını terse çevirerek düşüşe geçti.

ABD ekonomisinde resesyon ve enflasyon endişesinin artmasıyla dolar güç kaybederken euro büyük bir sıçrama ile 10 yılın zirvesine ulaştı. Büyük dalgalanmaların ardından altın fiyatlarındaki son durum şöyle:

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3796 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3767 lira, en yüksek de 3814 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3785 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3823 liradan alınırken 3886 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3114 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3087 dolar, en yüksek de 3116 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3102 dolardan işlem geçiyor.

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Altın fiyatlarında ivme tersine işliyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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