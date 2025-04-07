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Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü

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Son dönemlerde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, yatırımcısını yine hayal kırıklığına uğrattı. Uzun vadede güvenilir liman olarak görülen altın, sene başından bu yana sergilediği yükseliş eğilimini geride bırakarak düşmeye devam ediyor. Ons altın 3022 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar altın fiyatlarını da vurdu. ABD'nin birçok ülkeye karşı ilave gümrük vergisi kararlarının ardından para piyasalarında yaşanan büyük çöküş altın fiyatlarında da etkisini hissettiriyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmalar karşısında tedirgin.

Ek vergi kararlarının ABD'de yüksek enflasyon ve resesyon tehlikesi doğuracağına yönelik haber akışının artmasıyla altına olan talep de yavaşladı. Ayrıca yüksek fiyattan gelen kar satışlarının da etkisiyle fiyatlarda düşüş eğilimi sürüyor. Son gelişmeler ışığında güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3710 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3632 lira, en yüksek de 3734 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3691 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3026 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2972 dolar, en yüksek de 3055 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3022 dolardan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3762 liradan alınırken 3832 liradan satılıyor.

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Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıridvanmuhammet:

yine yükselir

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