Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar altın fiyatlarını da vurdu. ABD'nin birçok ülkeye karşı ilave gümrük vergisi kararlarının ardından para piyasalarında yaşanan büyük çöküş altın fiyatlarında da etkisini hissettiriyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmalar karşısında tedirgin.

Ek vergi kararlarının ABD'de yüksek enflasyon ve resesyon tehlikesi doğuracağına yönelik haber akışının artmasıyla altına olan talep de yavaşladı. Ayrıca yüksek fiyattan gelen kar satışlarının da etkisiyle fiyatlarda düşüş eğilimi sürüyor. Son gelişmeler ışığında güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3710 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3632 lira, en yüksek de 3734 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3691 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3026 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2972 dolar, en yüksek de 3055 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3022 dolardan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3762 liradan alınırken 3832 liradan satılıyor.