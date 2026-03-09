Haberler

Altının gramı 7 bin 271 liradan işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gram altın güne düşüşle başlayarak 7,271 liradan işlem görüyor. Cuma günü ons fiyatındaki yükseliş ile değer kazanan gram altın, bugün önceki kapanışın altında seyrediyor. Doların güçlenmesi ve enerji maliyetlerindeki artış altın fiyatlarına etki ediyor.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 7 bin 271 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 üstünde 7 bin 302 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 7 bin 271 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 273 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 536 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 128 dolardan işlem görüyor.

Güçlenen dolar, altın üzerinde baskı oluştururken artan enerji maliyetlerinin enflasyon endişelerini körüklemesi faiz oranlarının yakın vadede düşürülme olasılığını daha da azalttı ve bu durum da altın fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

Öte yandan Avrupa'da bazı ülkelerin merkez bankalarının savunma harcamalarını finanse etmek amacıyla altın sattığına dair haber akışı da altın fiyatlarındaki gerilemede başka bir faktör olarak öne çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretiminin takip edileceğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Denizli'de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi

Dev derbi penaltılara gidince olanlar oldu!
Hasan Can Kaya'nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı

Genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı
Yüksel Yıldırım'ın 'Fenerbahçe'nin içinden geçerdik' sözlerine gece yarısı yanıt geldi

"Fenerbahçe'nin içinden geçerdik" sözlerine gece yarısı bomba yanıt
İzmir'de evinden çıkan şüphelileri kovalayan genç vurularak öldürüldü

Evinden çıkan şüphelileri kovalayan genç vurularak öldürüldü
Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi

Dev derbi penaltılara gidince olanlar oldu!
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı

Bu iddia doğruysa savaşın seyri değişir
Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı

Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı