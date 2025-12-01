Haberler

Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor: Kilogramı 5 Milyon 885 Bin Lira

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 5 milyon 885 bin liraya yükseldi. Fiyatın en düşük 5 milyon 850 bin lira, en yüksek ise 5 milyon 890 bin lira olduğu belirtildi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 5 milyon 885 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 850 bin lira, en yüksek 5 milyon 890 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 1,7 artışla 5 milyon 885 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 5 milyon 785 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 580 milyon 877 bin 714,39 lira, işlem miktarı ise 609,94 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 592 milyon 516 bin 550,39 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış5.785.000,004.140,00

En Düşük5.850.000,004.300,00

En Yüksek5.890.000,004.314,10

Kapanış5.885.000,004.310,00

Ağırlıklı Ortalama5.879.138,624.304,97

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.580.877.714,39

Toplam İşlem Miktarı (Kg)609,94

Toplam İşlem Adedi43

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Altın bulmak için 600 yıllık mezarları kazıp kemikleri çıkardılar

Altın bulmak için 600 yıllık mezarları kazıp bakın ne çıkardılar
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
Piyasaları hareketlendiren iddia: Kazak grup Türkiye'de dev bir bankaya talip oldu

Piyasalar yangın yeri: Türkiye'de hizmet veren dev banka satılıyor
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da liderliğini kaybetti

Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da zirveyi kaybetti
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Kamyonun çarptığı anaokulu öğrencisi hayatını kaybetti

Sadece 4 yaşındaydı! Annenin çığlıkları yürek dağladı
Tarafını belli etti! Batshuayi'nin dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım

Tarafını belli etti! Dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Kadına şiddet uygulayıp canlı yayınlayan adam yakalandı

İnfial yaratan görüntülerdeki adam adliyeye böyle götürüldü
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.