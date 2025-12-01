Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor: Kilogramı 5 Milyon 885 Bin Lira

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 5 milyon 885 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 850 bin lira, en yüksek 5 milyon 890 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 1,7 artışla 5 milyon 885 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 5 milyon 785 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 580 milyon 877 bin 714,39 lira, işlem miktarı ise 609,94 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 592 milyon 516 bin 550,39 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle: