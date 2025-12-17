Haberler

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 985 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 5 milyon 985 bin liraya yükseldi. Bugün toplam 6.443.187.793,47 lira işlem hacmi gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 985 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 960 bin lira, en yüksek 5 milyon 994 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,1 artışla 5 milyon 985 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 920 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 443 milyon 187 bin 793,47 lira, işlem miktarı ise 1090,45 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 833 milyon 353 bin 317,49 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Osmanlı Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış5.920.000,004.316,25
En Düşük5.960.000,004.274,05
En Yüksek5.994.000,004.350,00
Kapanış5.985.000,004.274,05
Ağırlıklı Ortalama5.977.219,104.301,22
Toplam İşlem Hacmi (TL)6.443.187.793,47

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.090,45

Toplam İşlem Adedi62

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
