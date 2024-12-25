Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon bin liraya yükseldi.

ALTINDA YÜZDE 0,1 YÜKSELİŞ

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 960 bin lira, en yüksek 3 milyon bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 yükselişle 3 milyon bin TL oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 997 bin liradan tamamlamıştı.

546 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 546 milyon 506 bin 574,8 7 lira, işlem miktarı ise 184,18 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 553 milyon 225 bin 902,87 lira düzeyinde gerçekleşti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şu şekilde:





STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 2.997.000,00 2.654,25

En Düşük 2.960.000,00 2.622,00

En Yüksek 3.001.000,00 2.622,00

Kapanış 3.001.000,00 2.622,00

Ağırlıklı Ortalama 2.964.962,96 2.622,00

Toplam İşlem Hacmi (TL) 546.506.574,87



Toplam İşlem Miktarı (Kg) 184,18



Toplam İşlem Adedi 20



EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Demas Kuyumculuk, Gold Trans Hediyelik Eşya Ticaret, Masgold Kuyumculuk, Boshorus Bullion Kıymetli Madenler ile Şura Kıymetli Madenler olarak sıralandı.