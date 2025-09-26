Haberler

Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 5.005 Lira

Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 5.005 Lira
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 5.005 Lira
Haber Videosu

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlayarak 5.005 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 8.398 lira, cumhuriyet altını ise 33.844 liradan satılmakta. ABD'nin tarife açıklamaları ve Fed'in belirsizlikleri, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 5 liradan işlem görüyor.

Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gramı, günü yüzde 0,4 kazançla 5 bin liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe de yükselişle başlayan gram altının fiyatı saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 5 bin 5 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 398 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 844 liradan satılıyor.

Altının güne yükselişle başlayan ons fiyatı da yüzde 0,1 yükselişle 3 bin 751 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife açıklamaları ve ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor. ABD Başkanı Trump, 1 Ekim'den itibaren ithal ilaç, mutfak ve banyo dolabı, döşemeli mobilya ve ağır kamyonlar için uygulanacak gümrük vergisi oranlarını duyurdu.

Tarife oranları, ABD'de üretim tesisi inşa etmeyen şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünleri için yüzde 100, mutfak ve banyo dolapları ve ilgili ürünler için yüzde 50, döşemeli mobilyalar için yüzde 30 ve ağır kamyonlar için yüzde 25 olarak belirlendi.

ABD'nin korumacı ticaret tutumu kapsamında attığı adımların ülkede enflasyon üzerinde yaratacağı etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını korurken, söz konusu fiyat artışlarının kalıcı bir enflasyona dönüşebileceğine ilişkin riskler Fed'in işini zorlaştırıyor.

Öte yandan, jeopolitik risklerin devam etmesi de altın fiyatlarını destekliyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 850 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
THY'den KAP açıklaması geldi: 225 adet Boeing uçağı satın alınacak

Beyaz Saray'da tarihi imza! Türk Hava Yolları dev anlaşmayı duyurdu
Trump-Erdoğan görüşmesi dünyada yankılandı! Yunan gazetelerinden dikkat çeken sözler

Görüşme dünyada yankılandı! Yunan gazetesi bakın ne yazdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 kişi sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdı

Araçtan inip sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdılar
BYD marka araç alan vatandaşın büyük hayal kırıklığı

Kucak dolusu para verdiği otomobil, büyük hayal kırıklığı yaşattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.