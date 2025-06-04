Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: Gram Fiyatı 4.223 Lira

Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: Gram Fiyatı 4.223 Lira
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Altının gram fiyatı güne 4.223 liradan başladı. Çeyrek altın 6.900 lira, Cumhuriyet altını ise 27.500 liradan satılmakta. ABD-Çin ticaret savaşlarındaki gelişmeler ve makroekonomik veriler, altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 223 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 4 bin 221 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazanarak 4 bin 223 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 900 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 500 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,1 primle 3 bin 356 dolardan işlem görüyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yumuşayabileceğine yönelik beklenti ve makroekonomik verilerden alınan sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı adımları ve sık değişen tarife politikaları, küresel büyümenin yavaşlayacağına dair endişeleri artırıyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ticaret politikasındaki belirsizlikler nedeniyle küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 2,9'a düşürdü.

Analistler, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in hafta sonuna doğru ticaret anlaşmazlıklarını görüşmek üzere bir araya gelebileceğini belirterek, söz konusu olası temasın yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.

Bugün yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Fed Bej Kitap raporu, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 330 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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