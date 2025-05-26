Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: 4 Milyon 188 Bin Lira

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 milyon 188 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 185 bin lira, en yüksek 4 milyon 200 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 3 artışla 4 milyon 188 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 4 milyon 177 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 36 milyon 254 bin 836,39 lira, işlem miktarı ise 248,41 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 64 milyon 484 bin 355,23 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Altınbaş Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, Nil Kıymetli Madenler, Akbank ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: