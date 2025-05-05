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Altın fiyatları yükseldi: Standart altının kilogramı 4 milyon 180 bin lira

Altın fiyatları yükseldi: Standart altının kilogramı 4 milyon 180 bin lira
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde %2,2 artışla 4 milyon 180 bin liraya yükseldi. İşlem hacmi 6,5 milyar lirayı geçti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 milyon 180 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 69 bin lira, en yüksek 4 milyon 180 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 2,2 artışla 4 milyon 180 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 4 milyon 90 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 592 milyon 641 bin 182,38 lira, işlem miktarı ise 1.612,25 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 676 milyon 633 bin 732,57 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Akbank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.090.000,003.309,60

En Düşük4.069.000,003.265,00

En Yüksek4.180.000,003.370,00

Kapanış4.180.000,003.320,75

Ağırlıklı Ortalama4.094.675,033.311,88

Toplam İşlem Hacmi (TL)6.592.641.182,38

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.612,25

Toplam İşlem Adedi84

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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