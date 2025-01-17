Altın fiyatları yeni rekor kırdı
ABD'de başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki etkisi büyük bir belirsizlik oluşturuyor. Bu belirsizlikten beslenen güvenli liman altın yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.
ABD'de gelecek hafta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını koruyor.
Söz konusu gelişmelerin ardından gram altın yeni rekor kırarak 3 bin 105 TL seviyesini gördü. Rekor yükselişin ardından gram altın, 3 bin 92 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.
ÇEYREK ALTIN 5 BİN 60 LİRA OLDU
Altının ons fiyatı ise 2 bin 703 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 60 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 162 liradan satılıyor.