Altın Fiyatları Yatay Seyirle Başladı

Altının gramı, yeni işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından 4 bin 480 liradan işlem görüyor.

Altının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 482 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 4 bin 480 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 350 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 300 liradan satılıyor.

Altının onsu ise güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,1 azalışla 3 bin 395 dolardan işlem görüyor.

ABD'de enflasyonla mücadele sürecine yönelik belirsizlikler sürerken gözler ABD Merkez Bankasının ( Fed ) dikkatle takip ettiği kişisel tüketim harcamaları ile büyüme verilerine çevrildi.

ABD'nin korumacı ticaret politikasının ülkedeki enflasyonla mücadele üzerindeki etkileri temel ekonomik gündem maddelerinden biri olurken Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyallerin bankanın faiz indirim sürecine dair belirsizlikleri azaltması bekleniyor.

Analistler, Fed'in faiz indirim fiyatlamalarının başta altın ve gümüş olmak üzere kıymetli metaller tarafında etkili olduğunu belirterek, ABD'nin 8 ay sonra tekrar bir gevşeme sürecine girmesinin, ons altındaki fiyatlamaları yukarı yönlü destekleyebileceğini söyledi.

Fed'in yol haritasındaki belirsizliğin ise altına yönelik fiyatlama projeksiyonlarını etkileyen temel etmenlerden biri olduğunu ifade eden analistler, bu dönemde açıklanacak makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcı tercihleri üzerine etkili olacağını kaydetti.

Bunun yanı sıra ABD yönetimi ile Fed arasındaki politika uyumsuzluğuna yönelik endişeler de güçlü kalmayı sürdürüyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed başkanlığı için 11 güçlü adaylarının olduğunu belirterek, İşçi Bayramı'ndan sonra mülakatlara başlayacaklarını ve Trump'a aday listesinin son halini sunacaklarını bildirdi.

Analistler, gelecek yıl mayıs ayında yapılacak bir değişim için hükümetin erken hareket ettiğini vurgulayarak, olası bir adayın öne çıkması durumunda "gölge Fed" ikileminin piyasalardaki risk iştahı üzerinde etkili olacağını söyledi.

Bu gelişmelerle beraber para piyasalarında Fed'in eylülde yüzde 87 ihtimalle 25 baz puan bir indirime gideceği fiyatlanırken yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan indirim yapması öngörülüyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 350 dolar seviyesinin destek, 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.