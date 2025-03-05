Altın fiyatları uzun süreli yükselişin ardından yatay seyrediyor

Uzun süreli bir yükselişin ardından altın fiyatları şimdi de yatay seyrediyor. Piyasaların yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki bu değişim, yatırımcılar için önemli bir dönüm noktası olabilir. Zira ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrüklerde ek vergi talimatının küresel ticaret savaşlarını kızıştırması ihtimali günden güne artıyor.

Türkiye'de yarın açıklanacak faiz kararının altın fiyatlarında kısmen etkili olması beklenirken küresel piyasalarda ons altın fiyatları yükseliş için yeni bir hikayeye ihtiyaç duyuyor. Düzeltme hareketinin ne zaman biteceği merakla beklenirken piyasalardaki güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3418 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3402 lira, en yüksek de 3421 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3415 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 2917 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2902 dolar, en yüksek de 2918 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2913 dolardan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3442 liradan alınırken 3483 liradan satılıyor.

NOT: Bu haber içeriği yatırım tavsiyesi değildir.