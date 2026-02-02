Haberler

Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih

Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih Haber Videosunu İzle
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmelerin kalıcı bir düşüş olmadığını belirterek, piyasada yaklaşık 10 günlük bir dinlenme sürecinin ardından yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğini ifade etti. Memiş, bu sürecin kar satışlarından kaynaklandığını vurgularken, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli ve psikolojik olarak hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

  • Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altının 5.880 dolar seviyesini yukarı yönlü kırması halinde 6.000–6.200 dolar bandına doğru yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğini belirtti.
  • İslam Memiş, altın fiyatlarının kısa vadede bir hafta ile 10 gün arasında yatay ve dalgalı bir seyir izleyebileceğini, bu sürecin ardından yeniden yukarı yönlü hareketlerin gündeme gelebileceğini ifade etti.
  • İslam Memiş, 2026 boyunca altın ve diğer değerli metallerde sert dalgalanmaların devam edeceğini vurguladı.

Altın piyasasında son haftalarda yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıyı tedirgin ederken, gözler yeniden yükselişin ne zaman başlayacağına çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı canlı yayında altın fiyatlarının seyrine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"ALTIN ÇİFT AYAKLI, DALGALANMA KAÇINILMAZ"

Altının hem dolar hem de ons bazlı hareket ettiğini hatırlatan Memiş, bu nedenle sert iniş ve çıkışların kaçınılmaz olduğunu belirtti. Altının artık spekülasyon aracı haline getirildiğini ifade eden Memiş, yatırımcıların bu sürece psikolojik olarak hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYE: 5.880 DOLAR

Teknik görünüme dikkat çeken Memiş, ons altının 5.880 dolar seviyesini yukarı yönlü kırması halinde 6.000–6.200 dolar bandına doğru yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğini belirtti. Bu hareketin temel nedeninin jeopolitik gelişmelerden çok ABD'nin düşük dolar ve düşük faiz politikası olduğunu vurguladı.

YAŞANANLAR DÜŞÜŞ DEĞİL, KAR SATIŞI

Gram altının yıl başında 6.195 TL seviyesinden 8.057 TL'ye, ons altının ise 5.600 dolara kadar yükseldiğini hatırlatan Memiş, son geri çekilmelerin düşüş olarak değil, kâr satışı olarak okunması gerektiğini söyledi.

10 GÜNLÜK DİNLENME SONRASI YENİ YÜKSELİŞ

İslam Memiş, altın fiyatlarının kısa vadede bir hafta ile 10 gün arasında yatay ve dalgalı bir seyir izleyebileceğini, bu sürecin ardından yeniden yukarı yönlü hareketlerin gündeme gelebileceğini ifade etti. Memiş, 2026 boyunca altın ve diğer değerli metallerde sert dalgalanmaların devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Gecenin sunucusundan Trump'a bomba 'Epstein' göndermesi

Dünyanın izlediği törende Trump'ı küplere bindiren sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıselcuk_karasal:

bu kim ne anlıyorda konuşuyor. 3 gün önce altın aya çıkacak diyordu. milleti mağdur etmekten başka bi halta yaramıyorlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük

4. günde de çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Altında çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük

4. günde de çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük
Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor

Takipçi için yaptığına bak! Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok

Milli yıldızımız Alperen'e büyük şok