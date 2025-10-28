Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları geçtiğimiz haftaki sert kaybın ardından yeni haftaya da düşüşle başladı. Gram altın saat 15.30 itibarıyla 5 bin 296 lira, ons altın ise 3 bin 927 dolar seviyesinde işlem görüyor. Geçtiğimiz haftalarda ons altın 4 bin 381 dolar, gram altın ise 5 bin 910 lira ile rekor seviyeleri görmüştü.

ONS ALTINDA 4 BİN 980 DOLAR BEKLENTİSİ

Londra Kıymetli Madenler Piyasası Birliği'nin (LBMA) Kyoto'daki yıllık toplantısına katılan delegeler, önümüzdeki 12 ay içinde ons altının 4 bin 980 dolara ulaşabileceğini öngördü. Bu tahmin mevcut seviyelere göre yüzde 27'lik bir artışa işaret ediyor.

FİYATLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Delegeler, altındaki yükselişin nedenlerini siyasi gerginlikler, ABD tarifelerine dair belirsizlik ve "fırsatı kaçırma korkusu" olarak sıraladı.

46 YILIN EN BÜYÜK ARTIŞI

Altın, 2025 yılı boyunca yüzde 50'ye yakın değer kazandı. Uzmanlara göre bu, 1979'dan bu yana en büyük yıllık artış olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor. Yıl başında gram altın 2 bin 980 lira, ons altın 2 bin 624 dolar seviyesindeydi.