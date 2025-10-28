Haberler

Altın fiyatları için yeni tahmin

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Altın fiyatları için yeni tahmin Haber Videosunu İzle
Altın fiyatları için yeni tahmin
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altın fiyatları rekor seviyelerin ardından düşüş trendini sürdürüyor. Gram altın 5 bin 296 lira, ons altın ise 3 bin 927 dolar seviyesinde işlem görüyor. Londra Kıymetli Madenler Piyasası Birliği (LBMA) delegeleri, ons altının 12 ay içinde 4 bin 980 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

  • Gram altın 5 bin 296 lira, ons altın 3 bin 927 dolar seviyesinde işlem görüyor.
  • Londra Kıymetli Madenler Piyasası Birliği delegeleri önümüzdeki 12 ay içinde ons altının 4 bin 980 dolara ulaşabileceğini öngördü.
  • Altın 2025 yılı boyunca yüzde 50'ye yakın değer kazandı.

Altın fiyatları geçtiğimiz haftaki sert kaybın ardından yeni haftaya da düşüşle başladı. Gram altın saat 15.30 itibarıyla 5 bin 296 lira, ons altın ise 3 bin 927 dolar seviyesinde işlem görüyor. Geçtiğimiz haftalarda ons altın 4 bin 381 dolar, gram altın ise 5 bin 910 lira ile rekor seviyeleri görmüştü.

ONS ALTINDA 4 BİN 980 DOLAR BEKLENTİSİ

Londra Kıymetli Madenler Piyasası Birliği'nin (LBMA) Kyoto'daki yıllık toplantısına katılan delegeler, önümüzdeki 12 ay içinde ons altının 4 bin 980 dolara ulaşabileceğini öngördü. Bu tahmin mevcut seviyelere göre yüzde 27'lik bir artışa işaret ediyor.

FİYATLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Delegeler, altındaki yükselişin nedenlerini siyasi gerginlikler, ABD tarifelerine dair belirsizlik ve "fırsatı kaçırma korkusu" olarak sıraladı.

46 YILIN EN BÜYÜK ARTIŞI

Altın, 2025 yılı boyunca yüzde 50'ye yakın değer kazandı. Uzmanlara göre bu, 1979'dan bu yana en büyük yıllık artış olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor. Yıl başında gram altın 2 bin 980 lira, ons altın 2 bin 624 dolar seviyesindeydi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!

Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!
Altay tankı sahaya iniyor! Türk mühendislerden vurucu güç

Altay tankı sahaya iniyor! Türk mühendislerden vurucu güç
Aileye bir darbe daha! Kan tüccarları 'Minguzzi' isminin patentini aldı

Minguzzi ailesine bir darbe daha! Kan tüccarları sonunda bunu da yaptı
Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! En çok kazanan isim Hadise oldu

Yılbaşı sahnesi cep yakıyor! Tek gecede kazanacağı rakam belli oldu
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.