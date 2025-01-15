Altın fiyatları için kritik veri bugün belli olacak

Tarihi rekor seviyelerinin çevresinde dolaşan altın fiyatları yeni rekorlar için bir ivme bekliyor. ABD'de bugün açıklanacak olan TÜFE verisi altın fiyatları için bu rekor konusunda büyük öneme sahip.

Amerikan Merkez Bankası (Fed)'nın tutanaklarında enflasyona ilişkin düşüş beklentisinin zaman alabileceğine yönelik yorum, küresel risk iştahının bir müddet daha yüksek seyredeceğine yönelik algı sebebiyle güvenli limana yönelik yönelimleri yüksek tuttu. Fed bugün de ABD'de aralık ayı TÜFE verisini açıklayacak. Faiz patikası için önemli olan enflasyon verisi altını da etkileyebilir.

Altın fiyatları da veri öncesinde sakin seyrediyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2676 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2669 dolar, en yüksek de 2679 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2677 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3053 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3047 lira, en yüksek de 3057 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3056 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3044 liradan alınırken 3084 liradan satılıyor.

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