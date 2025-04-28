Altın Fiyatları Haftaya Düşüşle Başladı

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 milyon 100 bin liraya gerileyerek yüzde 0,75'lik bir azalma yaşadı. Toplam işlem hacmi ise 3,35 milyar lira olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 milyon 100 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 100 bin lira, en yüksek 4 milyon 145 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,75 azalışla 4 milyon 100 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 4 milyon 131 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 355 milyon 887 bin 642,38 lira, işlem miktarı ise 821,11 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 707 milyon 225 bin 527,32 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Altınbaş Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.131.000,003.350,40

En Düşük4.100.000,003.290,00

En Yüksek4.145.000,003.352,00

Kapanış4.100.000,003.335,00

Ağırlıklı Ortalama4.115.799,503.319,21

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.355.887.642,38

Toplam İşlem Miktarı (Kg)821,11

Toplam İşlem Adedi42

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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