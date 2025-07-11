Altın Fiyatları Haftanın Sonunda 4 Milyon 310 Bin Liraya Yükseldi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 4 milyon 310 bin liraya çıkarak önceki gün kapanışının üzerinde bir performans sergiledi. Piyasa aktifliğinde Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve NMGlobal Kıymetli Madenler ön plana çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 4 milyon 310 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 293 bin lira, en yüksek 4 milyon 315 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 0,3 artışla 4 milyon 310 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 4 milyon 295 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 967 milyon 151 bin 560,52 lira, işlem miktarı ise 225,35 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 43 milyon 588 bin 673,65 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese ile AG Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.295.000,003.336,00

En Düşük4.293.000,003.304,80

En Yüksek4.315.000,003.350,00

Kapanış4.310.000,003.345,05

Ağırlıklı Ortalama4.301.285,713.336,16

Toplam İşlem Hacmi (TL)967.151.560,52

Toplam İşlem Miktarı (Kg)225,35

Toplam İşlem Adedi21

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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