Altın Fiyatları Düşüşte: Standart Altın Kilogram Fiyatı 4 Milyon 155 Bin Lira

Altın Fiyatları Düşüşte: Standart Altın Kilogram Fiyatı 4 Milyon 155 Bin Lira
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, dün 4 milyon 166 bin liradan kapanırken, bugün yüzde 0,3 azalmayla 4 milyon 155 bin liraya geriledi. İşlem hacmi ise 3 milyar 224 milyon lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 155 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 138 bin lira, en yüksek 4 milyon 200 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 155 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dünü 4 milyon 166 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 224 milyon 914 bin 124,41 lira, işlem miktarı ise 777,09 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 243 milyon 953 bin 409,59 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Kule Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.166.000,003.325,00

En Düşük4.138.000,003.285,00

En Yüksek4.200.000,003.319,35

Kapanış4.155.000,003.317,00

Ağırlıklı Ortalama4.188.876,813.298,56

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.224.914.124,41

Toplam İşlem Miktarı (Kg)777,09

Toplam İşlem Adedi33

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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