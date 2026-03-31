Altının kilogram fiyatı 6 milyon 624 bin 899 liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, gün sonu itibarıyla 6.624.899 liraya geriledi. İşlem hacmi ise 13 milyar TL'yi aştı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 454 bin lira, en yüksek 6 milyon 650 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 düşüşle 6 milyon 624 bin 899 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 637 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 276 milyon 387 bin 973,36 lira, işlem miktarı ise 2 bin 13,88 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 601 milyon 339 bin 483,88 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Şekerbank, NMGlobal Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.637.000,004.650,00
En Düşük6.454.000,004.520,00
En Yüksek6.650.000,004.657,90
Kapanış6.624.899,004.620,70
Ağırlıklı Ortalama6.597.849,664.612,30
Toplam İşlem Hacmi (TL)13.276.387.973,36
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.013,88
Toplam İşlem Adedi167
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
