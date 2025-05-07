Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Hangi ülke daha güçlü? Pakistan'ın bir adım önde olduğu tek alan var
35 dakikalık zirve! İşte Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası

35 dakikalık zirvede ne konuşuldu? İşte görüşmenin perde arkası
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Altın Fiyatları Düşüşe Geçti: Gram Altın 4.213 Lira

Altın Fiyatları Düşüşe Geçti: Gram Altın 4.213 Lira
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın fiyatları, güne düşüşle başlayarak gram altın 4.213 liradan işlem görüyor. Dün değer kazanan altın, bugün yüzde 1,1 azalışla işlem görmekte. ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ve Fed'in faiz kararı bekleniyor.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 213 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 3,1 artışla 4 bin 260 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 1,1 azalışla 4 bin 213 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 980 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 790 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,2 değer kaybıyla 3 bin 391 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD ile Çin arasında yapılması beklenen ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlik piyasalardaki risk iştahının artmasını sağladı. Çin'in zorunlu karşılık oranlarında indirime gitmesi ile ekonomiyi destekleme adımları da piyasalara olumlu yansırken, bu gelişmeler güvenli liman varlıklarına olan talebi zayıflattı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklıklara neden olabileceğini söyledi. Para piyasalarında Fed'in faizleri sabit bırakması bekleniyor.

Bugün yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye konulu webinarı, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının öne çıkacağını bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 320 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyon olması beklenen yarışmacı diskalifiye edildi!
'Victor Osimhen'in bonservisi Alınacak mı?' sorusuna Dursun Özbek'ten net yanıt

"Victor Osimhen'in bonservisi Alınacak mı?" sorusuna Dursun Özbek'ten net yanıt
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
2 kardeş evlerinde ölü bulundu, polis maske ve gözlüklü şüpheliyi arıyor

2 kardeş evde öldü bulundu, kamerayı izleyen polis harekete geçti
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.