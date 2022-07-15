Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! 11 ayın en düşük seviyesini gördü

Doların yükselişi ve ABD Merkez Bankası'nınyüksek düzeyde faiz artıracağına yönelik kuvvetli beklentiler külçe altın talebi üstünde baskı yaratmaya devam ediyor.

955 TL'YE KADAR GERİLEDİ

Spot altın yüzde 0,35 düşüşle ons başına 1703 dolara geriledi ve bu hafta içinde şimdiye kadar yüzde 2,1 değer kaybetti. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,2 düşüşle 1701 dolara geriledi. Haziranda 1030 TL'nin üzerine çıkan gram altın da bugün 955 TL'ye kadar geriledi. Ons altın fiyatı düşerken dolar/TL'deki artış ise, gram altın fiyatındaki düşüşü sınırladı.

'ALTIN YÜKSELME BELİRTİSİ GÖSTERMİYOR'

ABD merkezli OANDA şirketinde üst düzey analist olan Jeffrey Halley, "Altın bu hafta daha güçlü hale gelen Amerikan doları karşısında zayıfladı. Ancak 1700 doların üstünde geçici bir taban oluşturmaya çalışıyor gibi görünüyor. Bununla birlikte 1750 dolar bölgesiyle sınırlı rallilerle anlamlı bir yukarı yönlü bir hızlanma belirtisi göstermiyor" dedi.

DOLAR, ALTIN TALEBİNİ BASKILIYOR

Dolar, 20 yılın zirvesine çıkarak denizaşırı yatırımcılar açısından altın talebini baskılamaya devam ediyor. Fed'in en şahin politika yapıcılarından ikisi perşembe, bu ayki politika toplantısında 75 baz puanlık bir faiz artırımını daha desteklediklerini söyledi. Ancak bazı yatırımcılar artırımın 100 baz puan düzeyinde olacağını düşünüyor. Nomura ve Citigroup ekonomistleri de bankanın bu ayki toplantısında 100 baz puanlık artış yapabileceğini belirtmişti.

GÖZLER FAİZ ARTIŞINDA

Fed eğer 100 baz puanlık faiz artışı yaparsa; bu oran, bankanın gecelik faizi politika faizi olarak kullanmaya başladığı 1990'lı yılların başından bu yana gerçekleştirilen en büyük faiz artışı olacak.