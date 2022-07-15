Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! 11 ayın en düşük seviyesini gördü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! 11 ayın en düşük seviyesini gördü

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Ekonomi
 - Güncelleme:

Altın fiyatları bugün de değer kaybetmeye devam ederek 5 haftalık düşüşünü sürdürdü. Ons altın yüzde 2'nin üzerinde kayıpla işlem görürken, gram altın ise 955 liraya kadar geriledi.

Doların yükselişi ve ABD Merkez Bankası'nınyüksek düzeyde faiz artıracağına yönelik kuvvetli beklentiler külçe altın talebi üstünde baskı yaratmaya devam ediyor.

955 TL'YE KADAR GERİLEDİ

Spot altın yüzde 0,35 düşüşle ons başına 1703 dolara geriledi ve bu hafta içinde şimdiye kadar yüzde 2,1 değer kaybetti. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,2 düşüşle 1701 dolara geriledi. Haziranda 1030 TL'nin üzerine çıkan gram altın da bugün 955 TL'ye kadar geriledi. Ons altın fiyatı düşerken dolar/TL'deki artış ise, gram altın fiyatındaki düşüşü sınırladı.

'ALTIN YÜKSELME BELİRTİSİ GÖSTERMİYOR'

ABD merkezli OANDA şirketinde üst düzey analist olan Jeffrey Halley, "Altın bu hafta daha güçlü hale gelen Amerikan doları karşısında zayıfladı. Ancak 1700 doların üstünde geçici bir taban oluşturmaya çalışıyor gibi görünüyor. Bununla birlikte 1750 dolar bölgesiyle sınırlı rallilerle anlamlı bir yukarı yönlü bir hızlanma belirtisi göstermiyor" dedi.

DOLAR, ALTIN TALEBİNİ BASKILIYOR

Dolar, 20 yılın zirvesine çıkarak denizaşırı yatırımcılar açısından altın talebini baskılamaya devam ediyor. Fed'in en şahin politika yapıcılarından ikisi perşembe, bu ayki politika toplantısında 75 baz puanlık bir faiz artırımını daha desteklediklerini söyledi. Ancak bazı yatırımcılar artırımın 100 baz puan düzeyinde olacağını düşünüyor. Nomura ve Citigroup ekonomistleri de bankanın bu ayki toplantısında 100 baz puanlık artış yapabileceğini belirtmişti.

GÖZLER FAİZ ARTIŞINDA

Fed eğer 100 baz puanlık faiz artışı yaparsa; bu oran, bankanın gecelik faizi politika faizi olarak kullanmaya başladığı 1990'lı yılların başından bu yana gerçekleştirilen en büyük faiz artışı olacak.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Garip:

Ekonominin canlanması için altının düşmesi gerek 650 seviyelerine gerilerse ülkemiz refaha kavuşur

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title