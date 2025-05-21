Altın fiyatları düşerken uzmanlar strateji uyarısında bulunuyor

Altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan düşüş, yatırımcıları tedirgin etti. Gram altın 4 bin TL seviyelerine gerilerken, uzmanlar bu süreci 'panik değil, strateji zamanı' olarak nitelendiriyor.

ALTINDA DÜŞÜŞ PANİĞE DEĞİL, STRATEJİYE GÖTÜRMELİ

2024'ün son çeyreğinde rekor seviyeleri test eden altın, 2025'in ilk yarısında ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları, küresel dolar talebi ve jeopolitik tansiyonun düşmesi gibi etkenlerle geri çekildi. Ekonomistler bu düşüşün uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor. Altın yatırımında panik yerine bilinçli adımlar atılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, geçmiş verilerin altının uzun vadede değer kazanmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti. Altın fiyatlarının geri çekilmesi, yatırımcılar arasında paniğe yol açmaması gerektiğini belirten uzmanlara göre bu tür dönemler, kısa vadeli duygusal tepkiler yerine uzun vadeli stratejik hamlelerin öne çıkması gereken fırsat zamanları.

STRATEJİK DAVRANAN YATIRIMCI KAZANIYOR

Altın fiyatları üzerinde ABD tahvil faizleri, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler gibi faktörler belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle yatırımcıların piyasayı salt fiyat seviyeleriyle değil, makroekonomik gelişmelerle birlikte değerlendirmesi gerekiyor. Uzmanlara göre; yatırımcıların en sık yaptığı hatalardan biri, fiyatlar düştüğünde altınlarını hızla elden çıkarmaları. Oysa dalgalı piyasalar, düzenli alım yapan yatırımcılar için maliyet avantajı sağlar. Fiyatlar düşükken yapılan düzenli alımlar, yatırımcının yükseliş dönemlerinde daha yüksek getiri elde etmesini sağlıyor. Altın fiyatlarının düşüşe geçtiği dönemler, aslında yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Bu dönemlerde duygusal değil, stratejik ve bilinçli adımlar atan yatırımcılar, uzun vadede kazanç elde ediyor.