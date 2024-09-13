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Altın fiyatları durdurulamıyor! Uzmanların yıl sonu için verdiği rakamı duyan kuyumcuya koşuyor

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ABD'nin düşük enflasyon verileri FED'in faiz indirimi beklentisiyle birleşince bir kez daha rekor tazeleyen altının gram fiyatı 3 bin TL'ye koşuyor. Uzmanlar ise altında fiyat artışının süreceğini belirterek fiyatların yılsonuna kadar 3 bin 500 TL'yi bulabileceğini belirtti. Vatandaş da güvenli liman olarak gördüğü altında fiyatların daha da artacağını düşünerek kuyumculara akın etmeye başladı.

Enflasyon ve faizde ibre aşağı döndü ama altın fiyatları yeni zirveyi gördü. ABD'de dün açıklanan ağustos ayı enflasyon verisi düşük çıktı. Gözler yeni haftaya FED'in açıklayacağı faiz kararına çevrildi. FED açıklamasında beklenti faizin düşüşü yönünde olunca altın fiyatlarının ateşi de bir anda yükseldi ve tekrar rekor tazeledi. Kuyumcularda altının gramı 2 bin 835 liraya kadar yükseldi.

"ÇEYREK ALTINI 4 BİN 550 LİRAYA VERİYORUZ"

Kuyumcu Metin Yavuz Show Haber'e yaptığı açıklamasında "Altın yine her zaman yaptığı gibi şovunu yaptı. FED'in faiz düşüreceği yönündeki bu beklenti de altını tam ters oranda tetikliyor. Rekordan sonra evet ufak bir gerileme oldu. Bugün 2 bin 800 TL'ye şu anda 24 ayar gram altını veriyoruz. Çeyrek altını 4 bin 550 liraya veriyoruz" dedi.

YIL SONU İÇİN ÇILGIN RAKAM

Faiz indirimi beklentisini piyasalar şimdiden satın almış görünse de uzmanlara göre; altındaki yeni rekor aslında daha yukarı fiyatların habercisi... Uzmanlar altının yıl sonu 3 bin 300 – 3 bin 500 seviyelerini görebileceğini ifade ediyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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