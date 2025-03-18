İsrail Gazze'yi vurdu! Bilanço git gide ağırlaşıyor

İsrail, Gazze'ye bomba yağdırdı! Bilanço git gide ağırlaşıyor
Hamas'tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu

Hamas'tan saldırı sonrası ilk açıklama! Kritik bir çağrı yaptılar
Beyaz Saray: İsrail ve ABD'yi hedef alanlar bedelini ağır ödeyecek

Gazze'deki katliamın ardından ABD'den skandal tehdit
Somalili askerlerin eğitildiği kışlada büyük kavga! 2'si ağır çok sayıda yaralı asker var

Somalili askerlerin eğitildiği kışlada büyük kavga! İki kişi entübe

Altın alımlarında Kambiyo Muameleleri Vergisi uygulanacak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla birlikte altın alımlarında Kambiyo Muameleleri Vergisi uygulanmaya başlanacak. Banka üzerinden geçerli olacak bu yeni uygulamada oran binde 2 olarak alıcıya yansıtılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısıyla altın piyasasını yakından ilgilendiren bir değişiklik hayata geçirildi. Bankadan yapılan altın alım satım işlemleri kambiyo işlemi olarak değerlendirilecek ve binde 2 (%0,2) oranında Kambiyo Muameleleri Vergisi (KMV) uygulanacak. Bu durum altın alım satım işlemlerini doğrudan etkileyecek

FİZİKİ OLMAYAN ALIMLAR İÇİN GEÇERLİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre; 17 Mart 2025 tarihinden itibaren, vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemleri kambiyo işlemi kapsamında değerlendirilecek. Bu işlemler üzerinden binde 2 (%0,2) kambiyo muamelesi vergisi (KMV) alınacak.

KMV VERGİSİNİN BAŞLANGICI 2023

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 21.05.2020 tarihli yazısı ile başlatılan bu uygulama, aradan 3,5 yıl geçtikten sonra Danıştay 7. Dairesi Başkanlığı'nın 28/03/2023 tarih ve E: No: 2020/1362; K: No: 2023/1758 sayılı kararıyla iptal edilmişti. Bugün yeniden altın alımlarında uygulanacak olan bu yeni vergi, altın piyasalarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Altın alımlarında Kambiyo Muameleleri Vergisi uygulanacak
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Yüzlerce meslek için yeni standartlar geliyor
img

Dünyaca ünlü bankadan altın için rekor tahmin
img

Somalili askerlerin eğitildiği kışlada büyük kavga! İki kişi entübe
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAlp AY:

BU ORAN ÇOK AZ EKONOMİYİ DÜZELTMEK İSTORSAK ALTIN DÖVİZ EV ARABA ARSA SATIŞLARINDAN YÜKLÜ VERGİ ALINMALIDIR

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme44
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer Çakır:

Evet ülkeler vergi alır alırda toplanan vergiler nerede kullanıldı açıkça ortaya konur halkta bilir vergi nereye gitti

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Bankalardan fizikibaltin almamak için o kadar çok nedeniniz var ki! Evde saklamaninda riski çok büyük haklısınız. Banka aldığınız kağıt üzerindeki altını piyasa fiyatının çok altında bozuyor. Alışmışlar hep bana rabbena. Ne diyebilirim ki.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

85 milyonun elinde olan olmayanı karşılar ortalama 2 çeyrek altın olsa. Yaklaşık 25 milyar dolar yapaar.sayun SIMSEK yeter derse onlardan vergi alınmasını daha normal buluyorum. Hatta ben de yok . Ama emekli maaşımdan varmış gibi vergi de kesebolirsoniz maliye olarak. Bu memleketi bitirmeye and içmişsiniz. Bakalım EKONOMİ ekibi olaraknbaska neler yaşayacaksınız bizlere. Her sabah kalkarken bakalım bugün neler servis edecek bize diye bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım TRUVA atları temizlenmeli.ltfn

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin ÖZCAN:

Adamlar resmen kayıt dışı ekonomiye zorluyor niye vergi alıyorsun hem insanlar evde saklayamıyor diye banka hesabı üzerinden altına aldırıyorsun üstüne diyorsun ki bir de bunun için vergi koyuyorsun tamam o zaman insanlar gitsin parasını çeksin o zaman para istemek için milletin kapısına sen gelirsin para bulup da işleteceğim diye

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı
Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev

Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev
Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı

Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı
Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! Son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Doyamadan göçüp gitmişti! İşte Defne'nin oğlunun son hali
Kocasını öldüren kadın ifadesinde cinayetin nedenini açıkladı

Eşini öldüren kadın cinayetin nedenini anlattı: Bana ve çocuklarıma...
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan orduya Suriye'ye misilleme talimatı

Cumhurbaşkanı'ndan orduya "vurun" talimatı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.