Altın alımlarında Kambiyo Muameleleri Vergisi uygulanacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısıyla altın piyasasını yakından ilgilendiren bir değişiklik hayata geçirildi. Bankadan yapılan altın alım satım işlemleri kambiyo işlemi olarak değerlendirilecek ve binde 2 (%0,2) oranında Kambiyo Muameleleri Vergisi (KMV) uygulanacak. Bu durum altın alım satım işlemlerini doğrudan etkileyecek

FİZİKİ OLMAYAN ALIMLAR İÇİN GEÇERLİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre; 17 Mart 2025 tarihinden itibaren, vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemleri kambiyo işlemi kapsamında değerlendirilecek. Bu işlemler üzerinden binde 2 (%0,2) kambiyo muamelesi vergisi (KMV) alınacak.

KMV VERGİSİNİN BAŞLANGICI 2023

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 21.05.2020 tarihli yazısı ile başlatılan bu uygulama, aradan 3,5 yıl geçtikten sonra Danıştay 7. Dairesi Başkanlığı'nın 28/03/2023 tarih ve E: No: 2020/1362; K: No: 2023/1758 sayılı kararıyla iptal edilmişti. Bugün yeniden altın alımlarında uygulanacak olan bu yeni vergi, altın piyasalarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.