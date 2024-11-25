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ALTAY Tankı'na Yerli ve Milli Periskop Sistemleri Üretildi

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ASELSAN, Sivas'ta yerli ve milli imkanlarla ürettiği Gündüz Görüş Periskop Sistemleri'nin ilk teslimatını gerçekleştirdi. Bu sistemler, ALTAY tanklarının kritik unsurlarından biri olacak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern savunma ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı.

ALTAY Tankı'na yerli ve milli göz, ilk teslimat gerçekleştirildi

ALTAY tankları için ASELSAN Sivas'ta yerli ve milli imkanlarla üretilen Gündüz Görüş Periskop Sistemleri'nin ilk teslimatı bugün gerçekleştirildi

SİVAS - ALTAY tankları için ASELSAN Sivas'ta üretilen Gündüz Görüş Periskop Sistemleri'nin ilk teslimatı bugün gerçekleştirildi.

Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda faaliyet gösteren ASELSAN Sivas, Gündüz Görüş Periskop Sistemleriyle de kendini ispatladı. ALTAY tankları için üretilen sistemlerin ilk teslimatı bugün törenle gerçekleştirildi.

ASELSAN Sivas Genel müdürü Dr. İhsan Özsoy, ASELSAN Sivas Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yıldırım, BMC Genel Müdürü Mehmet Karaaslan ve BMC Genel Müdür Yardımcısı Caner Şahin'in katılımı ile teslim töreni Sivas'ta yapıldı.

BMC'nin desteğiyle üretildi

ASELSAN Sivas Genel Müdürü Dr. İhsan Özsoy, yaptığı konuşmada, "Bugün ALTAY tankları için ürettiğimiz periskop sistemlerinin üretimini tamamladık ve BMC firmamıza teslimini gerçekleştiriyoruz. Burada gördüğünüz periskop sistemleri ALTAY tankının içerisinden dışarıyı gözetleyebildiğimiz gündüz görüş sistemleri. Bunların üretimi tamamen yerli ve milli olarak Sivas'ta yapıldı. İlk ürün testlerini tamamladıktan sonra teslimat aşamasına geldik. BMC firmamızın desteğiyle yerli ve milli bu ürünü geliştirdik. Kendilerinin desteği ile yerli ve milli bu ürünü geliştirip Türkiye'nin envanterine kattık ve ALTAY tanklarında kullanacağız. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

ALTAY'ı kangallar koruyacak

ASELSAN Sivas Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yıldırım, BMC yetkililerine bir çift kangal yavrusu hediye edip, "Gurur duyduğumuz ALTAY tanklarının gözlerini Sivas'ta ki bu tesiste kendi mühendislerimiz ile ürettik. Türkiye'nin yerli ve milli tankının gözleri Sivas'ta üretiliyor. Tanklarımızın üretildiği tesisleri de kangallarımızın gözleri koruyacak." ifadelerine yer verdi.

Yerli ve milli, TSK'ya hizmet verecek

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan birçok zırhlı araçta da kullanılan periskop sistemleri milli ana muharebe tankımız ALTAY'ın kritik unsurlarından biri olacak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern savunma ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı. Zırhlı araçlarda kullanılan Gündüz Görüş Periskop Sistemleri, tank mürettebatına geniş görüş açısı, yüksek doğrulukla tespit yeteneği ve etkili gözetleme imkanı sunuyor. Sistem, görev sırasında hem güvenliği hem de operasyonel etkinliği destekleyerek sahadaki askerlerimize stratejik avantajlar sağlayacak. Gündüz Görüş Periskop Sistemleri, askerlerimizin sahada ihtiyaç duyduğu üstün gözetleme kabiliyetini sağlamanın yanı sıra, operasyonel başarının artırılmasına da imkan tanıyacak.

ALTAY Tankı'na Yerli ve Milli Periskop Sistemleri Üretildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - Ekonomi
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