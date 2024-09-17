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Alsemo Mobilya ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti

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Bir döneme damga vuran ve sektörün önde gelen isimlerinden Alsemo Mobilya, mali sıkıntılarla boğuşuyor. Şirket, yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan ettiğini duyurdu.

Ev tekstili ve aksesuarlar tarafında da üretimi yapan Alsemo Mobilya aslında ürettiği yatak odası takımlarıyla ün yapmıştı. Gazeteduvarda yer alan habere göre; ekonomik sıkıntılar yaşanan Alsemo Mobilya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı'na konkordato talebinde bulundu. Mahkemenin kararına göre ise konkordato talebine ilişkin duruşma 25 Eylül'de gerçekleşecek.

KONKORDATO İLAN EDEN FİRMALAR KERVANINA KATILDI

Konkordatotakip.com'da yer alan açıklamada, "İtiraz edenlerin itiraz sebeplerini duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak bildirmek kaydı ile duruşmada hazır bulunabilecekleri hususu İİK' nun 304/1 ve 288. maddeleri gereğince ilan olunur." ifadeleri yer aldı.

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Ekonomi

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Yorumlar (1)

GÖKHAN UZUNALİ :

Her gün bu haberler. Ünlü bilmem ne firması. Açıp bakıyorsun ilk kez duyduğun firmalar. Üne bak : ))

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