Alsemo Mobilya ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti

Ev tekstili ve aksesuarlar tarafında da üretimi yapan Alsemo Mobilya aslında ürettiği yatak odası takımlarıyla ün yapmıştı. Gazeteduvarda yer alan habere göre; ekonomik sıkıntılar yaşanan Alsemo Mobilya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı'na konkordato talebinde bulundu. Mahkemenin kararına göre ise konkordato talebine ilişkin duruşma 25 Eylül'de gerçekleşecek.

KONKORDATO İLAN EDEN FİRMALAR KERVANINA KATILDI

Konkordatotakip.com'da yer alan açıklamada, "İtiraz edenlerin itiraz sebeplerini duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak bildirmek kaydı ile duruşmada hazır bulunabilecekleri hususu İİK' nun 304/1 ve 288. maddeleri gereğince ilan olunur." ifadeleri yer aldı.