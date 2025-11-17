Haberler

Alport Konakri Yük Kapasitesini Yüzde 50 Arttırıyor

Alport Konakri Genel Müdürü Mustafa Levent Adalı, limanda yük ve gemi trafiğini düzenlemek için hızlı önlemler aldıklarını ve yeni rıhtım inşasıyla kapasiteyi yüzde 50 artıracaklarını açıkladı.

ALBAYRAK Limanları Koordinatörü ve Alport Konakri Genel Müdürü Mustafa Levent Adalı, Gine'deki Alport Konakri'de yük ve gemi trafiğini düzenlemek ve hizmet kalitesini yükseltmek için hızlı ve etkili önlemler almaya başladıklarını söyledi.

Albayrak Grubu tarafından 2019 yılında devralınan limanın istikrarlı bir büyüme yakaladığını belirten Albayrak Limanları Koordinatörü ve Alport Konakri Genel Müdürü Mustafa Levent Adalı, Batı Afrika'nın en önemli lojistik merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti.

Geçtiğimiz iki yıl performans bakımından Batı Afrika alt bölgesinin en iyi limanı seçildiğini ifade eden Adalı, Albayrak Grubu'nun ilk beş yılda limana 156 milyon dolar yatırım yaptığını bildirdi. Geçtiğimiz yıl ülkedeki olağanüstü trafik artışının ardından Alport Konakri, konvansiyonel terminalde hızlı depo inşası ve rehabilitasyon çalışmalarıyla depolama kapasitesinin 80.000 tona çıktığını söyleyen Adalı, Klinker, buğday ve pirinç taşıyan gemiler için hızlandırılmış boşaltma süreçleri uygulamaya konulurken, gerektiğinde devreye alınan kamyon filosuyla iç lojistiğin güçlendirildiğini ifade etti.

'KAPASİTEMİZİ YÜZDE 50 ARTIRIYORUZ'

Adalı, limandaki yüksek trafiğin Gine ekonomisinin büyümesinin doğal bir yansıması olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Bu öngörülmeyen artışla başa çıkmak için Alport Konakri yaklaşık üç ay önce 400 metrelik yeni bir rıhtımın inşasına başladı. Bu rıhtım Mart 2026'da faaliyete geçecek. Ayrıca iki ay önce, yüzer depo olarak kullanılan geminin yanaşması için Rıhtım No.15'in inşasına hızla başlamıştık bugün hizmete girmesiyle birlikte gemi-depomuz artık beş rıhtımla çalışabilecek. Mart 2026'da yeni rıhtımın devreye girmesiyle limanın yanaşma kapasitesini yüzde 50 artırmış olacağız."

'AKILLI TERMİNAL' ÖDÜLÜ ALMIŞTI

Albayrak Grubu'ndan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Alport Konakri, 2023 yılında Almanya'da düzenlenen Global Smart Ports Summit'te 'Akıllı Terminal' kategorisinin ödülünü kazanarak uluslararası arenada da başarısını tescillemişti. Bu ödül, limanın teknolojik altyapısını güçlendirme, verimlilik artırma ve dijitalleşme alanında attığı adımların küresel ölçekte takdir gördüğünü gösteriyor.

"Dünya Bankası'nın son raporuna göre Gine, 2026-2027 döneminde ortalama yüzde 10,4 büyüme kaydedecek. Albayrak Grubu, bu büyüme doğrultusunda liman altyapılarını güçlendirmeye, kapasite artırımlarına hız vermeye ve Konakri Limanı'nın Batı Afrika'da giderek güçlenen lojistik merkezi konumunu pekiştirmeye devam edecek."

